Ураганный ветер сорвал крышу с торгового комплекса под Екатеринбургом. Видео

Очевидцы запечатлели на видео разгул стихии, бушевавшей на территории Екатеринбурга Свердловской области днем в воскресенье, 20 мая.

Жители Арамиля — населенного пункта, расположенного неподалеку от областного центра, стали свидетелями «победы» ураганного ветра над крышей двухэтажного торгового комплекса.

На записи видно, как кровлю отрывает и бросает вниз на автомобили, оказавшиеся поблизости.

Очевидцы утверждают, что в «зоне поражения» находился случайный прохожий, однако официальных данных о пострадавших пока не поступало.

СМИ, со ссылкой на региональное УМЧС РФ , сообщают, что ведомство привело свои силы и средства в режим повышенной готовности и развернуло оперативный штаб.

В настоящее время известно, что в результате воздействия урагана отмечаются разрушения рекламных конструкций, фасадов и крыш зданий, повалены деревья и повреждены линии электропередач.