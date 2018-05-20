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В Красногорском районе Подмосковья произошёл крупный пожар
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В Красногорском районе Подмосковья произошёл крупный пожар 

Говорит Москва 1 час назад
Сигнал о пожаре поступил в 11:10. Тушение продолжается. На месте работают 27 человек. Информация о пострадавших не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
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