В Дагестане природными пожарами охвачено десятки гектаров леса

МЧС РД уже занимается тушением пожара и заявляет, что угрозы населенным пунктам нет.

На месте пожара уже работает пожарно-спасательная часть 45 Гумбетовского района в количестве 1 ед. техники и 4 человека. Также, на месте работают сотрудники лесо-пожарной части — 2 единицы техники и 8 человек. В тушении пожара участвует и местное население.

Причина пожара, как сообщает Черновику пресс-служба МЧС РД, загоревшийся сухострой и кустарник, передает местное издание chernovik.net.

Фото: youtube.com/chernovik.net.