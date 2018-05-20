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В Дагестане природными пожарами охвачено десятки гектаров леса
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В Дагестане природными пожарами охвачено десятки гектаров леса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МЧС РД уже занимается тушением пожара и заявляет, что угрозы населенным пунктам нет.
На месте пожара уже работает пожарно-спасательная часть 45 Гумбетовского района в количестве 1 ед. техники и 4 человека. Также, на месте работают сотрудники лесо-пожарной части — 2 единицы техники и 8 человек. В тушении пожара участвует и местное население.
Причина пожара, как сообщает Черновику пресс-служба МЧС РД, загоревшийся сухострой и кустарник, передает местное издание chernovik.net.
Фото: youtube.com/chernovik.net.
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