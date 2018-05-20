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Как выглядит реальный подземный ядерный взрыв
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Как выглядит реальный подземный ядерный взрыв 

Don't Panic 48 минут назад
Фото: Don't Panic
Ядерное оружие может быть использовано в любой среде. 6 ноября 1971 года на одном из Алеутских островов США провели серию подземных ядерных взрывов: полным ходом шла подготовка сейсмического оружия.
5-мегатонный термоядерный заряд Cannikin заложили на глубину ста метров. Результаты взрыва получились более, чем впечатляющие. Землетрясение силой почти в 7 баллов началось сразу же.
Грунт поднялся на пятиметровую высоту, береговая линия обрушилась по всему острову. То есть, удар пришелся на площадь в 309 километров.
Проводились и другие, не менее яркие испытания. Подводный ядерный взрыв выглядит совершенно иначе — ученые даже какое-то время всерьез подумывали взорвать ядерную бомбу прямо в Марианской впадине.
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