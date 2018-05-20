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Десятки людей эвакуированы из загоревшегося торгового дома в Казахстане
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Десятки людей эвакуированы из загоревшегося торгового дома в Казахстане 

РИА Новости 53 минуты назад
АЛМА-АТА, 20 мая — РИА Новости. Здание торгового дома загорелось в воскресенье в Кокшетау в Акмолинской области Казахстана, пожарные эвакуировали 35 человек, никто из них не пострадал, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
По информации КЧС, кровля двухэтажного торгового дома «Триумф» загорелась в 12.35 (09.35 мск).
"Пожар локализован в 13.05 (10.05 мск) и ликвидирован в 13.22 (10.22 мск). В результате пожара повреждена наружная отделка здания. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Эвакуировано 35 человек. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении КЧС.
В ликвидации пожара принимали участие 45 сотрудников службы пожаротушения и 9 единиц техники.
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