В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшее время скорость ветра может достичь 25 м/с.

Соответствующую информацию направили в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения.

Жителям региона советуют плотно закрыть двери и окна, отключить газ и электричество. На улице желательно держаться подальше от непрочных конструкций, деревьев, столбов и электропроводов.