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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
В ближайшее время скорость ветра может достичь 25 м/с.
Соответствующую информацию направили в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения.
Жителям региона советуют плотно закрыть двери и окна, отключить газ и электричество. На улице желательно держаться подальше от непрочных конструкций, деревьев, столбов и электропроводов.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии сильный ветер повредил 10 домов и детсад.
RT на русском: последние новости
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