В Свердловской области вертолёт спас деревню от пожара 

МЧС пришлось вызывать на подмогу вертолёт, чтобы справиться с сильным пожаром у деревни Комарово (находится в 20 км от Каменска-Уральского). Дело в том, что там на 30 гектарах полыхает природный пожар.
Но накануне там поднялся порывистый ветер, а потому возникла реальная опасность распространения огня в сторону деревни. Для её защиты перекинули 67 человек и технику.
— Также для локализации огня было принято решение о направлении вертолёта Ми-8 в зону пожара из Екатеринбурга. За полтора часа работы в зоне пожара произвёл в очаги горения 15 сливов воды по 5 тонн каждый, — рассказали в пресс-службе МЧС.
В итоге за семь часов удалось полностью ликвидировать открытый пожар.
Ранее мы рассказывали, что МЧС решили усилить авиационную группировку на время, пока велика опасность крупных природных пожаров. Для этого в Екатеринбург из Красноярска передислоцировали самолёт Бе-200. Также в Кольцово дежурят и два пожарных Ми-8, один из которых и помог спасти деревню под Каменск-Уральским.