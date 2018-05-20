Ещё
В Свердловской области вертолёт спас деревню от пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свердловской области вертолёт спас деревню от пожара 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
МЧС пришлось вызывать на подмогу вертолёт, чтобы справиться с сильным пожаром у деревни Комарово (находится в 20 км от Каменска-Уральского). Дело в том, что там на 30 гектарах полыхает природный пожар.
Но накануне там поднялся порывистый ветер, а потому возникла реальная опасность распространения огня в сторону деревни. Для её защиты перекинули 67 человек и технику.
— Также для локализации огня было принято решение о направлении вертолёта Ми-8 в зону пожара из Екатеринбурга. За полтора часа работы в зоне пожара произвёл в очаги горения 15 сливов воды по 5 тонн каждый, — рассказали в пресс-службе МЧС.
В итоге за семь часов удалось полностью ликвидировать открытый пожар.
Ранее мы рассказывали, что МЧС решили усилить авиационную группировку на время, пока велика опасность крупных природных пожаров. Для этого в Екатеринбург из Красноярска передислоцировали самолёт Бе-200. Также в Кольцово дежурят и два пожарных Ми-8, один из которых и помог спасти деревню под Каменск-Уральским.
e1.ru: последние новости
На Кубе сразу же после взлёта разбился пассажирский самолёт В Екатеринбург перебросили самолёт-амфибию, который будет тушить пожары водой из Таватуя На ВИЗе сильный ветер сломал дерево и повалил его на машины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии заподозрили Путина в «смене курса»362
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»701
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»184
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза374
Иностранный журналист удивился Москве «со всех сторон»11
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
05:54
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»
Шоу-бизнес
10:02
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»
В мире
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
01:52
Украинского блогера накажут за Крымский мост
Интернет В мире
01:47
Успешный чиновник впал в депрессию и покончил с собой
Происшествия Статьи
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение