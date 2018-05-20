В Свердловской области вертолёт спас деревню от пожара

МЧС пришлось вызывать на подмогу вертолёт, чтобы справиться с сильным пожаром у деревни Комарово (находится в 20 км от Каменска-Уральского ). Дело в том, что там на 30 гектарах полыхает природный пожар.

Но накануне там поднялся порывистый ветер, а потому возникла реальная опасность распространения огня в сторону деревни. Для её защиты перекинули 67 человек и технику.

— Также для локализации огня было принято решение о направлении вертолёта Ми-8 в зону пожара из Екатеринбурга . За полтора часа работы в зоне пожара произвёл в очаги горения 15 сливов воды по 5 тонн каждый, — рассказали в пресс-службе МЧС.

В итоге за семь часов удалось полностью ликвидировать открытый пожар.