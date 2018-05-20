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Взрыв прогремел на химзаводе в техасской Пасадине. Более 20 человек пострадали
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Взрыв прогремел на химзаводе в техасской Пасадине. Более 20 человек пострадали 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Не менее 22 человек получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе изготовления пластмасс в американском городе Пасадина (штат Техас), сообщает телеканал. Техас переживал подобные инциденты уже не раз; один из них — взрыв на заводе в городе
в 2013 году — попал в список крупнейших техногенных катастроф.
Как отмечается, предприятие в Пасадине принадлежит компании Kuraray America. По словам представителя организации Джеффа Саггса, взрыв прогремел около 10 утра субботы по местному времени. Причиной инцидента стало чрезмерное давление в одной из труб.
Саггс в беседе с журналистами подчеркнул, что все пострадавшие — взрослые люди, работавшие в административно-хозяйственном департаменте компании.
По данным CNN, большинство пострадавших получили ожоги верхней части тела, двое повредили спины и колени, спасаясь от взрыва. В общей сложности 20 человек были на машинах направлены в местные госпитали, еще двоих эвакуировал медицинский вертолет.
В экстренных службах Пасадины заверяют, что никакой опасности для общественности произошедшее не представляет.
Напомним, в 2013 году в техасском городе Уэст прогремел взрыв на заводе удобрений компании West Fertilizer. Жертвами катастрофы стали 15 человек и около 200 получили ранения.
Пожар на заводе в Уэсте начался в помещении, используемом для хранения удобрений и семян. Жар от огня подействовал на хранившийся здесь в больших количествах (около 150 тонн) нитрат аммония — химическое вещество, применяемое в качестве удобрения, которое также может быть использовано в качестве дешевой альтернативы динамита. Это вызвало два взрыва, которые произошли спустя примерно полчаса после начала пожара.
Взрывная волна была настолько сильной, что практически полностью разрушила более 140 соседних строений, в том числе многоэтажное жилое здание, школу и дом престарелых. Сейсмологи тогда зафиксировали небольшое землетрясение мощностью 2,1 балла.
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