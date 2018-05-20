Пожарные спасли 23 человека при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы

В столичном районе Отрадное произошло возгорание в квартире, в ходе тушения которого пожарные спасли 23 человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 40, где на площади 35 кв. м происходил пожар в одной из квартир. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 23 человека. К сожалению, есть пострадавший», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пожар ликвидирован.