Ещё
Пожарные спасли 23 человека при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожарные спасли 23 человека при тушении пожара в квартире на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 13 минут назад
В столичном районе Отрадное произошло возгорание в квартире, в ходе тушения которого пожарные спасли 23 человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 40, где на площади 35 кв. м происходил пожар в одной из квартир. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 23 человека. К сожалению, есть пострадавший», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время пожар ликвидирован.
Агентство «Москва»: последние новости
Посольство РФ на Кубе: Информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолета на Кубе нет Пассажиропоток аэропорта Внуково вырос в апреле на 19,4% - до 1,5 млн человек «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 18 мая из-за грозы и риска возникновения пожаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букет Путина для Меркель посчитали «оскорблением»629
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»159
«Cанкции против России вредят Европе»143
«Уже сломался»9
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза359
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение