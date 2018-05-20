Проснулись и побежали: смотрим на «ЗаБег» в самом сердце Ростова 

Спортивный проект стал одним из самых ожидаемых беговых событий года. В этом сезоне он начинается одновременно в 15 регионах России. Отличительная особенность этого полумарафона — синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов люди со всей страны побегут одновременно. В Ростове-на-Дону все начнется в 9 утра. Участники выбирают одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Пробежать предстоит по Береговой улице, мимо здания публичной городской библиотеки и университета. Старт будет дан на набережной, там же расположена финишная арка и фан-зона. Смотрим в режиме онлайн, как это происходит.