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Проснулись и побежали: смотрим на «ЗаБег» в самом сердце Ростова
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Проснулись и побежали: смотрим на «ЗаБег» в самом сердце Ростова 

161.ru 31 минуту назад
Фото: 161.ru
Спортивный проект стал одним из самых ожидаемых беговых событий года. В этом сезоне он начинается одновременно в 15 регионах России. Отличительная особенность этого полумарафона — синхронный старт. Вне зависимости от часовых поясов люди со всей страны побегут одновременно. В Ростове-на-Дону все начнется в 9 утра. Участники выбирают одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Пробежать предстоит по Береговой улице, мимо здания публичной городской библиотеки и университета. Старт будет дан на набережной, там же расположена финишная арка и фан-зона. Смотрим в режиме онлайн, как это происходит.
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