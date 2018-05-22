В Советском районе Красноярска холодную воду отключат на сутки

Жители Советского района Красноярска останутся без холодной воды сутки вместо двух.

По сообщению городской жилищно-коммунальной службы, отключение произойдёт 25 мая в 23:00 и будет действовать до 26 мая 23:00.

Ранее сообщалось, что во всех районах города плановое отключение холодной воды будет производиться двое суток. Однако в Советском районе это стало невозможным из-за множества индивидуальных тепловых пунктов. Если горожанам отключает холодную воду, то не станет и горячей.

Отметим, в остальных районах отключение холодной воды будет проходить по графику. Его можно посмотреть здесь.