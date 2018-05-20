В Сахалинской области побережье заполонило нерестящейся рыбой: видео

Сотни мойв сами выпрыгивают из воды и стремятся на берег.

В пятницу, 19 мая, побережье села Охотского, расположенного в Сахалинской области , заполонило огромное количество рыбы.

Сотни нерестящихся мойв оказалось прямо около берега. Некоторым из них не хватило места в воде и выбросило на сушу.

Один из очевидцев успел заснять это явление на видео, по которому видно, что нерест идет настолько активно, что не вся рыба успевает уплыть обратно в море.

Как сообщил местный житель сахалинскому изданию astv.ru , для региона подобное явление представляется редкостью.

Он добавил, что на радостях многие жители специально съехались к побережью, чтобы успеть отловить мойву, пока она сама выпрыгивает из воды.