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В Сахалинской области побережье заполонило нерестящейся рыбой: видео
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В Сахалинской области побережье заполонило нерестящейся рыбой: видео 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотни мойв сами выпрыгивают из воды и стремятся на берег.
В пятницу, 19 мая, побережье села Охотского, расположенного в Сахалинской области, заполонило огромное количество рыбы.
Сотни нерестящихся мойв оказалось прямо около берега. Некоторым из них не хватило места в воде и выбросило на сушу.
Один из очевидцев успел заснять это явление на видео, по которому видно, что нерест идет настолько активно, что не вся рыба успевает уплыть обратно в море.
Как сообщил местный житель сахалинскому изданию astv.ru, для региона подобное явление представляется редкостью.
Он добавил, что на радостях многие жители специально съехались к побережью, чтобы успеть отловить мойву, пока она сама выпрыгивает из воды.
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