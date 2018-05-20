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Количество подтопленных населенных пунктов в Якутии увеличилось до семи
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Количество подтопленных населенных пунктов в Якутии увеличилось до семи 

ТАСС 52 минуты назад
ТАСС, 20 мая. Количество подтопленных населенных пунктов в Якутии за сутки увеличилось с шести до семи. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС Республики Саха (Якутия).
"На реке Лена подтоплены шесть населенных пунктов (Октемцы, Хоточчу, Рассолода, Хаптагай, Табага, Арбын), в которых проживает 684 человек, из них 190 детей. Все жильцы заблаговременно отселены по родственникам и знакомым. На реке Алдан — один населенный пункт, в котором проживает 95 человек, в том числе 32 ребенка. Здесь все жители также размещены по родственникам и знакомым. От пункта временного размещения они отказались", — пояснили в пресс-службе.
В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Лена ожидается повышение уровней воды на территории Кобяйского и Намского районов и снижение у населенных пунктов Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов и города Якутск.
Сохранится высокий уровень воды у населенного пункта Дыгдал на реке Алдан. На реке Амга ледоход вышел в устье. В ближайшие сутки ожидается постепенное снижение уровней воды. На реке Вилюй в ближайшие двое суток ледоход достигнет устьевой части. На реке Колыма в связи с продвижением ледохода в районе поселка Зырянка прогнозируется подтопление взлетно-посадочной полосы и пониженных участков поселка.
В связи со сложной паводковой обстановкой в Якутии введен режим ЧС федерального уровня. В зону подтопления попали 27 населенных пунктов республики. Нанесен огромный ущерб 1635 дворовым территориям, 829 жилым домам. 3349 человек, в том числе 1182 ребенка, пострадали от стихии. По предварительным расчетам властей, ущерб превысил 300 млн рублей.
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