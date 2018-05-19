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Власти Кубы уточнили число жертв крушения самолёта
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Власти Кубы уточнили число жертв крушения самолёта 

Говорит Москва 1 час назад
Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 107 человек.
Крушение самолёта произошло накануне в Гаване. Boeing 737 выполнял внутренний рейс и упал при взлёте. Сегодня на Кубе день траура.
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