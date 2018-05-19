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Власти Кубы уточнили число жертв крушения самолёта
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Власти Кубы уточнили число жертв крушения самолёта
Говорит Москва
1 час назад
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Ранее сообщалось, что жертвами авиакатастрофы стали 107 человек.
Крушение самолёта произошло накануне в Гаване.
Boeing
737 выполнял внутренний рейс и упал при взлёте. Сегодня на
Кубе
день траура.
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