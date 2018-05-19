Генсек ООН выразил кубинскому народу соболезнования в связи с авиакатастрофой в Гаване

ООН , 19 мая. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу выразил соболезнования народу и властям Кубы в связи с авиакатастрофой в Гаване, унесшей жизни более 100 человек, а также осудил теракт в афганском городе Джалалабад.

Как сообщили в канцелярии генсека, он «с большой скорбью» узнал о крушении самолета. «Генеральный секретарь выражает сердечные соболезнования семьям жертв, а также народу и правительству Кубы в это трудное время, когда страна в трауре», — сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак

Boeing-737 разбился в пятницу вскоре после вылета из аэропорта Гаваны. На борту лайнера находились 111 человек, 108 из них погибли, трое выживших находятся в тяжелом состоянии. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас— Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны. Причина крушения пока неизвестна.

Вечером 18 мая на стадионе города Джалалабад на востоке Афганистана произошла серия взрывов, в результате которых, по данным телеканала Al Jazeera, погибли по меньшей мере восемь человек и не менее 45 получили ранения. Нападение произошло в момент, когда на арене проходил матч по крикету.

Генеральный секретарь ООН осудил этот теракт, подчеркнув, что «нападения на мирных жителей являются грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права и не могут быть оправданы ничем». Он выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшей поправки раненым, а также заявил о солидарности «с народом и правительством Афганистана».