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СМИ: не менее 22 человек пострадали при пожаре на заводе в США
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СМИ: не менее 22 человек пострадали при пожаре на заводе в США 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По меньшей мере 22 человека пострадали при пожаре на заводе недалеко от Хьюстона в американском штате Техас, сообщает местный телеканал АВС13 со ссылкой на пожарную часть города Пасадена.
Возгорание произошло в 10.30 утра по местному времени (18.30 мск) на заводе Kuraray America, Inc. Пострадавшие доставлены в больницу.
По словам представителя пожарной службы, пожар был ликвидирован и не представляет опасности для горожан. Возможность террористической атаки исключена.
Представители завода сотрудничают с местными властями, чтобы определить причины возгорания.
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