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На Кубе нашли черный ящик разбившегося «Боинга»
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На Кубе нашли черный ящик разбившегося «Боинга» 

Вести.Ru 42 минуты назад
На месте крушения пассажирского «Боинга-737» близ аэропорта Гаваны найден один из двух бортовых самописцев разбившегося самолета. Об этом объявил в эфире кубинского телевидения министр транспорта Кубы Адель Искьердо, добавив, что найденный черный ящик находится в хорошем состоянии.
Он выразил надежду, что в ближайшие часы будет найден и второй самописец, передает ТАСС. Причина крушения самолета, выполнявшего местный рейс Гавана — Ольгин, пока неизвестна. Приоритетной является версия о том, что лайнер сразу после взлета был вынужден вернуться в аэропорт Гаваны, но задел провода. Министерство транспорта Кубы создало комиссию для расследования.
На борту лайнера находились 111 человек, из них 108 погибли. Выжившие находятся в тяжелом состоянии в одной из гаванских больниц. По данным посольства РФ на Кубе, российских граждан на борту разбившегося самолета не было.
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