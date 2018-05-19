Пожарные спасли от огня поселок Комарово под Екатеринбургом

Пожарные спасли от огня поселок Комарово в Свердловской области . Накануне пламя, охватившее 30 гектаров, приблизилось к населенному пункту на 2,5 километра, сообщили в МЧС.

В настоящее время огонь не угрожает поселку. Сотрудники экстренных служб работают над полной ликвидацией природного пожара. В операции задействован вертолет Ми-8.

Ранее в Курумканском районе Бурятии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара, распространившегося на 1000 гектаров. В ликвидации огня участвуют более ста сотрудников МЧС и 17 единиц специальной техники.

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