МЧС: после пожара в Пугачеве продолжают тлеть семь очагов

"По состоянию на 17 час. 00 мин.19.05.2018 на технической территории продолжают тлеть 7 очагов, на площади 1 га.

19 мая 2018 года продолжаются работы по проливке технической территории бывшей воинской части вблизи села Пугачево Малопургинского района Удмуртской Республики. Производится проливка периметра для обеспечения безопасных подходов основных сил и средств в глубь технической зоны", — говорится в сообщении.

"По состоянию на 17:00 мск Ми-8 совершил 40 сбросов воды (200 тонн). Забор воды осуществляется с пруда села Яган Малопургинского района", — уточнили в пресс-службе.

Все жители бывшего военного городка вернулись в свои квартиры, завершено подключение 100% абонентов к газоснабжению. Ранее эвакуированные дети из санатория «Юськи» Малопургинского района начали возвращаться в санаторий. Возобновился учебный процесс в местной школе.

Как отмечают в МЧС, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 64 человека и 26 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек и 8 единиц техники, в том числе авиационное судно, два беспилотных летательных аппарата и одно плавсредство.

Пожар на территории бывшего военного полигона в Малопургинском районе Удмуртии западнее населенного пункта Пугачево возник в среду. Была проведена эвакуация населения находящегося поблизости военного городка. В 08:49 мск 17 мая пожар локализован на площади 300 га. В тушении пожара были задействованы вертолет Ми-8 и самолет Бе-200, а также группировка сил и средств в количестве 223 человек, 50 единиц техники, включая один пожарный поезд. В пятницу власти Удмуртской республики сняли режим ЧС в поселке Пугачево в связи с нормализацией обстановки.