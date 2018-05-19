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Человек пострадал при пожаре в доме в Ступине
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Человек пострадал при пожаре в доме в Ступине 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пожар произошел в частном доме в деревне Бабаево городского округа Ступино Подмосковья, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В субботу в 12:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Ступино, деревня Бабаево, улица Взлетная, дом №14.
«Есть пострадавший. В 14:33 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.
К тушению пожара в частном доме привлекли 11 человек и три единицы техники.
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