Человек пострадал при пожаре в доме в Ступине

Пожар произошел в частном доме в деревне Бабаево городского округа Ступино Подмосковья , пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В субботу в 12:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Ступино, деревня Бабаево, улица Взлетная, дом №14.

«Есть пострадавший. В 14:33 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

К тушению пожара в частном доме привлекли 11 человек и три единицы техники.