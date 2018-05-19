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Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета во «Внукове»
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Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолета во «Внукове» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доследственную проверку по факту аварийной посадки воздушного судна в столичном аэропорту «Внуково» проводят следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, сообщается на сайте ведомства.
Утром в субботу самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва — Астрахань, вернулся в аэропорт «Внуково» из-за отказа одного из двигателей. На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из которых при аварийной посадке никто не пострадал.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна в аэропорту «Внуково», — говорится в сообщении.
Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку по данному факту организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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