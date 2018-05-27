Южноуральцев предупредили о сильном ветре, ливнях и грозах 28 мая

Ливни с грозами и усиление ветра до 17-22 м/с ожидается в Челябинской области ночью и днём 28 мая, предупреждение опубликовало регионального управление МЧС

В ведомстве напомнили, что при сильном ветре следует на улице избегать деревьев, шатких строений и рекламных конструкций, которые могут обрушиться. В доме следует закрыть окна, с открытых балконов убрать лёгкие незакреплённые предметы.

«Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение», — советуют в МЧС.