Спасатели предупредили об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области

В субботу, 26 мая, в Челябинской области ожидается ураганный ветер, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС

Порывы северного ветра в отдельных районах будут достигать 22 м/с. Температура воздуха составит +9…14 °С, на юге прогнозируется +18 °С.

Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости. Как напомнили спасатели, во время ураганного ветра нежелательно прятаться на остановках общественного транспорта и у стен домов.

Ранее жителям региона посоветовали из-за непогоды ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра.

В апреле телеканал «360» сообщал, что с дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев.