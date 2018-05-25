Ещё
Спасатели предупредили об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Новой Москве объявлен план "Перехват"
В Новой Москве объявлен план "Перехват"

Спасатели предупредили об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области 

RT на русском 15 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В субботу, 26 мая, в Челябинской области ожидается ураганный ветер, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Порывы северного ветра в отдельных районах будут достигать 22 м/с. Температура воздуха составит +9…14 °С, на юге прогнозируется +18 °С.
Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости. Как напомнили спасатели, во время ураганного ветра нежелательно прятаться на остановках общественного транспорта и у стен домов.
Ранее жителям региона посоветовали из-за непогоды ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра.
В апреле телеканал «360» сообщал, что с дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев.
RT на русском: последние новости
В аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку самолёт с отказавшим двигателем В Минобороны опровергли заявления Bellingcat по делу о крушении MH17 на Украине СМИ сообщили об обнаружении обломков разбившегося на Кубе самолёта
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву настигла аномалия
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»153
Путин предложил освободиться от Америки704
«Нас убивают! Работать не будем!»133
Шнуров по-скотски обращается с женой27
Видео
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
00:52
В России нашлись лишние деньги на пенсии
Личный счет
01:09
Меган Маркл послали поучиться манерам
Шоу-бизнес
00:54
Собчак набросилась на Шнурова
Шоу-бизнес
00:43
Венедиктов призвал Божену «заткнуться»
Шоу-бизнес Общество
02:52
Вандал объяснил нападение на Третьяковку
Происшествия
01:00
Бузова довела фанатов до тошноты
Шоу-бизнес
03:20
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»
В мире Украина
04:47
Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение