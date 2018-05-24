Сильные дожди с градом накроют Челябинскую область

Плохая погода в Челябинской области затронет и выходные — на Южный Урал идут сильные дожди и шквалистый ветер. МЧС продлило штормовое предупреждение.

Сегодня вечером и завтра в течение дня в области ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с, крупный град, сильные дожди. По данным синоптиков, в ночь на 25 мая особенно сильные осадки будут в горах. В большинстве районов дожди будут небольшими. Ночью температура будет +8… +13 °С, днем — +13.. +18 °С. Ветер западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозе отдельные порывы достигнут 20-25 м/с.

Челябинске будет облачно, небольшой дождь. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +14… +16 °С, ветер западный с переходом на северо-восточный, возможны ночные порывы до 15 м/c.

Сегодня, 24 мая, в Челябинске пройдёт основная часть торжественных линеек для выпускников. Это связано с тем, что в этом году 25 мая у девятиклассников уже начнутся экзамены. Возможно плохая погода помешает празднованиям.