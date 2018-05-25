Штормовое предупреждение на Южном Урале продлено на выходные

Штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра продлено на территории Челябинской области , сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МЧС

Порывы северного и северо-восточного ветра, по данным синоптиков, днём 26 мая будут достигать 17-22 м/с. На выходных в Челябинской области ожидается облачная, местами дожди. Температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, на юге региона — до +18°C.

«В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, — предупреждают спасатели. — Гражданам следует заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам».

Органам местного самоуправления и руководству жилищно-коммунальных служб специалисты МЧС также рекомендуют принять необходимые меры и привести населённые пункты и объекты экономики в пожаробезопасное состояние.