Ещё
МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: Новости УрФО
В Челябинской области ожидается ураганный ветер вечером в четверг, 24 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС России.
Непогода продлится до 25 мая.
По данным местных синоптиков, в регионе будет гроза с градом и очень сильными дождями. Ветер в некоторых районах может достигать до 25 м/с.
Населению рекомендуют ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра. На улице же следует укрыться в подъездах зданий.
Как отметили спасатели, не стоит прятаться около стен домов, укрываться от непогоды на остановках общественного транспорта и находиться рядом с щитами и деревьями.
22 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.
В начале мая «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.
RT на русском: последние новости
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 За сутки в Подмосковье проверили безопасность в 50 торговых центрах В зону паводка в Якутии попали более 1,3 тысячи человек
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом300
Россия получила бесценную информацию о F-22199
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»313
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном113
Появилось видео с места массового расстрела в Якутии17
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение