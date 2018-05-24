МЧС предупредило об ураганном ветре в Челябинской области

Непогода продлится до 25 мая.

По данным местных синоптиков, в регионе будет гроза с градом и очень сильными дождями. Ветер в некоторых районах может достигать до 25 м/с.

Населению рекомендуют ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра. На улице же следует укрыться в подъездах зданий.

Как отметили спасатели, не стоит прятаться около стен домов, укрываться от непогоды на остановках общественного транспорта и находиться рядом с щитами и деревьями.

22 мая в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение.