В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, града и ветра

НАЛЬЧИК , 19 мая. / ТАСС /. Управление МЧС по Кабардино-Балкарии объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя, града и грозы, которые ожидаются в регионе в ближайшие двое суток.

"В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 19 мая и сутки 20-21 мая местами по Кабардино-Балкарской Республике ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, подъем уровней воды на реках до неблагоприятных отметок, сход селей в горах", — сказали в субботу в пресс-службе управления.

Спасатели предупреждают, что существует вероятность возникновения ЧС не выше межмуниципального характера и происшествий, связанных с подтоплением пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, повреждением садов плодовых деревьев, порывами линий связи и электропередачи, падением деревьев, широкоформатных конструкций.