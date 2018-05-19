Спасатели предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре 

Плохая погода продлится до конца дня.
Гроза и шквалистый ветер обрушатся на столичный регион в ближайшие часы.
— По прогнозам Росгидромета, в ближайшие один-два часа и до конца дня в отдельных районах Москвы ожидается гроза с усилением ветра, — сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям столицы соблюдать осторожность и быть внимательными в условиях непогоды.
При возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут позвонить по телефону 101.
ПО ТЕМЕ
Синоптик: Природа отбросила нас на целый месяц назад
Более 40 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве
«Желтый» уровень опасности объявлен 19 мая из-за грозы
Москвичей на грядущие выходные ожидают дожди и похолодание
Свирепая стихия. Самые разрушительные смерчи в истории