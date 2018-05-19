Спасатели предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре

Плохая погода продлится до конца дня.

Гроза и шквалистый ветер обрушатся на столичный регион в ближайшие часы.

— По прогнозам Росгидромета , в ближайшие один-два часа и до конца дня в отдельных районах Москвы ожидается гроза с усилением ветра, — сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям столицы соблюдать осторожность и быть внимательными в условиях непогоды.

При возникновении чрезвычайных ситуаций горожане могут позвонить по телефону 101.

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