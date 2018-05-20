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Пассажиры более 15 рейсов не могут вылететь из Москвы 20 мая
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Пассажиры более 15 рейсов не могут вылететь из Москвы 20 мая 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов.
Более 15 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в воскресенье, 20 мая.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 22:15 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов. Между тем, в воздушной гавани «Домодедово» пассажиры ожидают шесть вылетов. Еще два рейса полностью отменены.
В аэропорту «Шереметьево» отмен и задержек рейсов не наблюдается.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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