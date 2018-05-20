Пассажиры более 15 рейсов не могут вылететь из Москвы 20 мая

Более 15 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в воскресенье, 20 мая.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 22:15 по московскому времени, в аэропорту «Внуково» задержано восемь рейсов. Между тем, в воздушной гавани «Домодедово» пассажиры ожидают шесть вылетов. Еще два рейса полностью отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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