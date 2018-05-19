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В КБР под завалами обрушившегося из-за взрыва дома нашли тело погибшего
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В КБР под завалами обрушившегося из-за взрыва дома нашли тело погибшего 

Свободная пресса 51 минуту назад
Из-под завалов дома в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики, обрушившегося утром 19 мая из-за взрыва газового баллона, извлечено дело погибшего.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС РФ, личность погибшего уже установлена — это 49-летний мужчина, проживавший в этом доме.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что утром 19 мая в одном из частных домов, расположенных в Чегемском районе Кабардино-Балкарской республики (КБР), прогремел взрыв. Из-за взрыва газового баллона произошло частичное обрушение кровли и стен дома площадью 80 квадратных метров.
Пострадал местный житель 1945 года рождения, который с травмами конечностей доставлен в районную больницу Нальчика.
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