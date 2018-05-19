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В Кабардино-Балкарии при взрыве в жилом доме погиб один человек
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В Кабардино-Балкарии при взрыве в жилом доме погиб один человек 

Говорит Москва 1 час назад
По сообщению РИА Новости, инцидент произошёл в Чегемском районе. Из-за взрыва газового баллона частично обрушились стены и крыша здания.
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