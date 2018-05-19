Частный дом обрушился в результате взрыва газового баллона в КБР 

НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в садовом товариществе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. В результате пострадал один человек, обрушился частный дом, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МСЧ по республике.
"В 09:05 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что по адресу Чегемский район, Нарткалинское шоссе, с/т «Коммунальщик» в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение кровли и стен жилого дома площадью 80 кв. метров", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в результате происшествия в больницу города Нальчик с травмами конечностей доставили мужчину 1945 года рождения. Специалисты проводят разбор завалов, на месте находятся 13 спасателей и восемь сотрудников МВД, сотрудники «Чегемгаза» и бригада центра медицины катастроф. Обстоятельства происшествия устанавливаются.