Частный дом обрушился в результате взрыва газового баллона в КБР

НАЛЬЧИК , 19 мая. / ТАСС /. Взрыв газового баллона произошел в садовом товариществе в Чегемском районе Кабардино-Балкарии . В результате пострадал один человек, обрушился частный дом, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МСЧ по республике.

"В 09:05 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) поступило сообщение о том, что по адресу Чегемский район, Нарткалинское шоссе, с/т «Коммунальщик» в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение кровли и стен жилого дома площадью 80 кв. метров", — говорится в сообщении.