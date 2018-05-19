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Пилот самолета, упавшего в Оку в Дзержинске, не имел прав
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Пилот самолета, упавшего в Оку в Дзержинске, не имел прав 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Нижегородская транспортная прокуратура.
Напомним, самолет упал в реку 4 мая около 17.30 в районе поселка Дачный. Пострадавших людей спасли рыбаки.
По результатам проверки транспортной прокуратуры выяснилось, что 61-летний житель Дзержинска и его знакомый, 49-летний житель Кстова с аэродрома Бабино осуществили полет на самолете «Стриж», чтобы проверить систему агрегатов самолета после длительной стоянки по устной договоренности с собственником самолета.
При пролете над водой командир самолета снизился до 30 м, потом отвлекся от пилотирования и не заметил впереди препятствие. Обходя его, он резко снизился, из-за чего самолет коснулся воды и частично разрушился.
Уведомление о полете не подавалось, поскольку на самолет не было сертификата летной годности.
Также проверкой установлено, что пилот не имел прав управления на подобный вид самолета, кроме того, у него была просроченная медсправка.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
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