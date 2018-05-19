Ещё
Посольство РФ на Кубе: Россиян не было на борту разбившегося Boeing-737
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

Посольство РФ на Кубе: Россиян не было на борту разбившегося Boeing-737 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
Посольство РФ в Республике Куба установило, что на борту потерпевшего крушение самолета Boeing-737 граждан России не было.
"По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было, " — передает РИА Новости заявление посольства.
Выяснилось также, что лайнер был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. На борту были преимущественно иностранные граждане.
Трагедия произошла неподалеку от аэропорта Гаваны, где самолет взлетал. Из 109 бывших на борту человек (104 пассажира и пять членов экипажа) при крушении выжили лишь трое. Сейчас им оказывают помощь медики.
Российская Газета: последние новости
В больнице Гаваны рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе В Подмосковье начались проверки торговых центров На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы
Комментарии  Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»317
Почему России не нужны русские225
На Меркель подали в суд12
Банки решили порадовать россиян39
«Вторжение в Россию станет кошмаром»548
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
03:19
«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
Шоу-бизнес
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение