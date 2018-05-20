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Найден «черный ящик» разбившегося на Кубе самолета
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Найден «черный ящик» разбившегося на Кубе самолета 

Газета.Ru 30 минут назад
Власти Кубы заявили об обнаружении одного из бортовых самописцев самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в аэропорту Гаваны 19 мая. Об этом сообщает «Би-би-си».
Министр транспорта Кубы Адель Искьердо выразил надежду на то, что вскоре будет обнаружен и второй «черный ящик».
Отмечается, что число погибших в результате катастрофы выросло до 110, среди которых 11 иностранцев. Три женщины пережили крушение самолета, но остаются в критическом состоянии с серьезными ожогами.
Ранее сообщалось, что власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване. Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после вылета.
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