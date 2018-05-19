Из-за пожара в Курской области обрушилась крыша дома

Спасатели справились с огнем за 7 минут.

Ночью 19 мая на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Сараевка Солнцевского района. На место происшествия были направлены пожарные 41 ПСЧ Солнцевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огнеборцам удалось справиться с пожаром за считанные минуты: они прибыли на место происшествия в 01:26, а в 01:33 возгорание было ликвидировано. К ликвидации пожара привлекались 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.

В результате пожара в жилом деревянном одноэтажной доме площадью 100 квадратных метров, обрушилась кровля. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщают в региональном МЧС.