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Из-за пожара в Курской области обрушилась крыша дома
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"

Из-за пожара в Курской области обрушилась крыша дома 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Спасатели справились с огнем за 7 минут.
Ночью 19 мая на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Сараевка Солнцевского района. На место происшествия были направлены пожарные 41 ПСЧ Солнцевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Огнеборцам удалось справиться с пожаром за считанные минуты: они прибыли на место происшествия в 01:26, а в 01:33 возгорание было ликвидировано. К ликвидации пожара привлекались 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники.
В результате пожара в жилом деревянном одноэтажной доме площадью 100 квадратных метров, обрушилась кровля. Ущерб и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщают в региональном МЧС.
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