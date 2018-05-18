Американская компания Boeing следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы в Гаване

В публикации в социальной сети Twitter представители американской организации сообщили, что тщательнейшим образом осуществляют мониторинг происходящего и находятся в курсе последних событий.

СМИ обнародовали информацию о том, что компания из Мексики владела летательным аппаратом, вылетевшим из Гаваны в Ольгин. Он 18 мая разбился сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы. Сообщали, что компания Cubana de Aviación арендовала воздушное судно.

Отмечается, что на борту находились 104 пассажира и экипаж.

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