Более ста человек погибли в результате авиакатастрофы на Кубе 

Как сообщают местные СМИ, самолет 1979 года производства совершал внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин. Через минуту после вылета он упал на поле приблизительно в 20 километрах к югу от Гаваны. Причина трагедии к настоящему времени неизвестна.
Мексиканский Боинг находился в аренде у кубинской компании Cubana de Aviacion. По имеющимся данным, двум пассажирам удалось выжить. Они находятся в критическом состоянии в больнице. Граждан РФ на борту самолета не было.
Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, незамедлительно прибывший на место катастрофы, выразил свои соболезнования родным и близким погибших. В стране объявлен двухдневный траур. Для выяснения причин и деталей происшествия создана специальная комиссия.
Глава российского государства Владимир Путин направил в Кубу телеграмму с соболезнованиями по поводу трагедии. «Владимир Путин направил телеграмму соболезнования Председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны», — указано в пресс-службе Кремля.