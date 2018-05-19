Более ста человек погибли в результате авиакатастрофы на Кубе

Как сообщают местные СМИ, самолет 1979 года производства совершал внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин. Через минуту после вылета он упал на поле приблизительно в 20 километрах к югу от Гаваны. Причина трагедии к настоящему времени неизвестна.

Мексиканский Боинг находился в аренде у кубинской компании Cubana de Aviacion. По имеющимся данным, двум пассажирам удалось выжить. Они находятся в критическом состоянии в больнице. Граждан РФ на борту самолета не было.

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель, незамедлительно прибывший на место катастрофы, выразил свои соболезнования родным и близким погибших. В стране объявлен двухдневный траур. Для выяснения причин и деталей происшествия создана специальная комиссия.