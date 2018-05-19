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На Ладоге испытывают «Ураган»
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На Ладоге испытывают «Ураган» 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В акватории Ладожского озера начались заводские испытания российского головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган», передает НСН.
Как уточнили в Минобороны, корабль был спущен на воду с достроечной набережной судостроительного завода «Пелла». В ходе тестирования будут проверены его системы жизнеобеспечения.
В частности, специалисты протестируют работу двигательных установок, систем связи и навигации, радиотехническое оборудование, а также бортовое палубное оборудование.
После нескольких этапов проверок «Ураган» включат в состав Балтийского флота, что предположительно произойдет уже этим летом.
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