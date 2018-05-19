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Назарбаев выразил соболезнования председателю Госсовета Кубы в связи с крушением самолета
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Назарбаев выразил соболезнования председателю Госсовета Кубы в связи с крушением самолета 

ТАСС 18 минут назад
АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу направил телеграмму соболезнования председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета вблизи Гаваны. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.
"В этот трагический момент, разделяя глубокую горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Кубы. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям", — говорится в телеграмме.
Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. Почти все они погибли. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
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