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МЧС заявило о «чрезвычайной пожароопасности» в Приазовье и на юге области
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МЧС заявило о «чрезвычайной пожароопасности» в Приазовье и на юге области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Высший, пятый класс пожароопасности присвоен региональным МЧС ситуации в Приазовье, южных и юго-восточных районах Ростовской области.
Как отмечают спасатели в своем оперативном прогнозе на субботу, 19 мая, ожидается чрезвычайная пожароопасность. В зоне риска находятся 19 муниципальных образований.
Это — Азов, Батайск, Таганрог, а также Неклиновский, Азовский, Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский районы, в которых существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами.
Также возможны возгорания в районе озер, где особую тревогу у спасателей вызывают камышовые заросли, а также не исключены пожары на промышленных предприятиях.
Причиной тревог МЧС стала установившаяся в области жаркая погода, которая по ряду территорий сопровождается шквалистым ветром.
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