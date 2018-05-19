МЧС заявило о «чрезвычайной пожароопасности» в Приазовье и на юге области

Высший, пятый класс пожароопасности присвоен региональным МЧС ситуации в Приазовье, южных и юго-восточных районах Ростовской области

Как отмечают спасатели в своем оперативном прогнозе на субботу, 19 мая, ожидается чрезвычайная пожароопасность. В зоне риска находятся 19 муниципальных образований.

Батайск, Это — Азов Таганрог , а также Неклиновский, Азовский, Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский районы, в которых существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными и лесными пожарами.

Также возможны возгорания в районе озер, где особую тревогу у спасателей вызывают камышовые заросли, а также не исключены пожары на промышленных предприятиях.

Причиной тревог МЧС стала установившаяся в области жаркая погода, которая по ряду территорий сопровождается шквалистым ветром.