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В Ставропольском крае ожидаются гроза с градом и шквалистый ветер
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В Ставропольском крае ожидаются гроза с градом и шквалистый ветер 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и шквалистым ветром.
"В период 17:00-19:00 мск и до конца суток 19 мая и далее, 20 и 21 мая, преимущественно в послеполуденные, вечерние и ночные часы на территории края ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", — сообщает ГУ МЧС со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.
МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением низин, ухудшением условий дорожного движения, повреждением кровель, слабо закрепленных конструкций, а в сельскохозяйственном секторе — сельхозкультур.
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