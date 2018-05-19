В Ставропольском крае ожидаются гроза с градом и шквалистый ветер

"В период 17:00-19:00 мск и до конца суток 19 мая и далее, 20 и 21 мая, преимущественно в послеполуденные, вечерние и ночные часы на территории края ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", — сообщает ГУ МЧС со ссылкой на данные Ставропольского Гидрометцентра.

МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением низин, ухудшением условий дорожного движения, повреждением кровель, слабо закрепленных конструкций, а в сельскохозяйственном секторе — сельхозкультур.