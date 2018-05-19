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Власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване
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Власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване 

Газета.Ru 6 часов назад
Госсовет Кубы объявил официальный траур в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает Cubadebate со ссылкой на постановление.
"В связи с авиакатастрофой Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 19 мая до 21 мая", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Госсовет постановил приспустить государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.
Ранее сообщалось, что на борту упавшего на Кубе самолета находились 110 человек.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.
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