Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Кубе

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — отмечается в телеграмме. Ранее сообщалось, что Посольство РФ на Кубе не располагает информацией о россиянах на борту разбившегося на Кубе самолета. Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны. Новости происшествий: Глава Кубы срочно прилетел на место крушения самолета