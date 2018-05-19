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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Кубе
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Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Кубе 

Свободная пресса 11 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
«Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — отмечается в телеграмме.
Ранее сообщалось, что Посольство РФ на Кубе не располагает информацией о россиянах на борту разбившегося на Кубе самолета.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны.
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