В Саратовской области произошло возгорание пассажирского автобуса 

Возгорание в автобусе, перевозившем пассажиров, произошло в городе Красноармейске Саратовской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«Площадь пожара составила 35 кв. м. Причина пожара устанавливается. В результате пожара пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
В тушении пожара участвовали шестеро сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Ранее в Кемеровской области загорелся автобуc, перевозивший детскую волейбольную команду.
Также Nation News передавал, что в Хабаровске во время движения загорелся трамвай.