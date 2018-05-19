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У самолёта «Победы» отказал двигатель над Москвой
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У самолёта «Победы» отказал двигатель над Москвой 

News.ru 41 минуту назад
Самолёт Boeing авиаперевозчика «Победа» направляется в аэропорт «Внуково» после отказа правого двигателя.
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