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Электричество в двух районах Рязанской области восстановлено — МЧС
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Электричество в двух районах Рязанской области восстановлено — МЧС
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
В ночь на 19 мая на территории Сапожковского и Спасского районов полностью восстановили электроснабжение, сообщает пресс-служба
ГУ МЧС России
по
Рязанской области
.
Напомним, ранее из-за непогоды жители в двух районов области остались без света.
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