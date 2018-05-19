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Электричество в двух районах Рязанской области восстановлено — МЧС
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Электричество в двух районах Рязанской области восстановлено — МЧС 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В ночь на 19 мая на территории Сапожковского и Спасского районов полностью восстановили электроснабжение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Напомним, ранее из-за непогоды жители в двух районов области остались без света.
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