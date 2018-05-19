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СК начал проверку в связи с аварийной посадкой самолета рейса Москва-Астрахань во Внуково
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СК начал проверку в связи с аварийной посадкой самолета рейса Москва-Астрахань во Внуково 

Агентство «Москва» 19 минут назад
Следствие выясняет обстоятельства аварийной посадки самолета рейса Москва-Астрахань в аэропорту Внуково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя управления Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
«По предварительным данным, утром 19 мая самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Москва-Астрахань, вернулся в аэропорт вылета Внуково из-за отказа одного из двигателей. На борту воздушного судна находились 183 пассажира, из которых при аварийной посадке никто не пострадал. По данному факту организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала Е. Марковская.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в пресс-службе авиакомпании «Победа», в эксплуатации которой находится указанный самолет, сообщили Агентству «Москва», что отказ двигателя произошел впервые за всю историю полетов самолетов авиаперевозчика. Для пассажиров приземлившегося самолета подготовили резервный борт. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с аварийной посадкой в аэропорту Внуково самолета «Победы».
Агентство «Москва»: последние новости
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