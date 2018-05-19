Летевший из Москвы в Астрахань Boeing готовится к экстренной посадке во Внуково

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Стало известно о выживших после крушения самолета на Кубе

Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

Дожди, грозы и сильный ветер придут в столицу в пятницу