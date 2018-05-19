Ураган снес крышу больницы в Томской области 

В селе Парабель Томской области штормовой ветер сорвал крышу с центральной районной больницы. Общая площадь повреждений составила 500 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Томск» со ссылкой на представителя районной единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
По данным ЕДДС, инцидент произошел в ночь на 19 мая. Порывы ветра превышали 25 метров в секунду. В диспетчерской службе подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.
Над восстановлением крыши сейчас работают 15 человек и четыре единицы техники. При этом медицинское учреждение продолжает свою работу.
Источник фото: «ВКонтакте»
Источник фото: «ВКонтакте»
Из-за урагана с грозой в Парабеле также сгорел магазин, а около пяти тысяч жителей остались без электричества. Отмечается, что в связи с непогодой МЧС предупреждало население о возможных авариях на объектах ТЭК, нарушениях в работе транспорта и увеличении количества ДТП.
«Бригады электриков все на выезде, работают в авральном режиме», — добавили в ЕДДС.
8 мая сообщалось, что жителям Тольятти удалось заснять на видео прошедший по городу смерч. Очевидцами уникального природного явления стали люди, находившиеся поблизости от ТЦ «Парк Хаус».