Ураган снес крышу больницы в Томской области

В селе Парабель Томской области штормовой ветер сорвал крышу с центральной районной больницы. Общая площадь повреждений составила 500 квадратных метров. Об этом сообщило РИА «Томск» со ссылкой на представителя районной единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

По данным ЕДДС, инцидент произошел в ночь на 19 мая. Порывы ветра превышали 25 метров в секунду. В диспетчерской службе подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.

Над восстановлением крыши сейчас работают 15 человек и четыре единицы техники. При этом медицинское учреждение продолжает свою работу.

Источник фото: «ВКонтакте»

Источник фото: «ВКонтакте»

Из-за урагана с грозой в Парабеле также сгорел магазин, а около пяти тысяч жителей остались без электричества. Отмечается, что в связи с непогодой МЧС предупреждало население о возможных авариях на объектах ТЭК, нарушениях в работе транспорта и увеличении количества ДТП.

«Бригады электриков все на выезде, работают в авральном режиме», — добавили в ЕДДС.